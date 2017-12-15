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Экономика

Женьшень начнут выращивать на Смоленщине

15:2515.12.2017
(обновлено: 15:29 15.12.2017)
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© Flickr / hubertkЖеньшеньЖеньшень
© Flickr / hubertk

СМОЛЕНСК, 15 дек — РИА Новости. В следующем году в Велижском районе Смоленской области будет создан питомник по выращиванию женьшеня, там же планируется локализовать его производство, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона.

Икра осетровых рыб. Архивное фото
© РИА Новости / Елена Висенс
На Смоленщине будут выращивать осетра и производить черную икру
"Этот муниципалитет в силу ряда причин несколько отстает от других районов с точки зрения привлечения инвестиций. Спасибо, что приняли решение локализовать производство именно на его территории. Готов оказать всестороннее содействие в решение возникающих вопросов", — сказал губернатор региона Алексей Островский, обращаясь к представителям "Российской женьшеневой корпорации", разместившей свой стенд в культурно-досуговом центре "Губернский" в Смоленске, где прошло собрание, посвященное подведению итогов работы агропромышленного комплекса Смоленщины.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время "Российская женьшеневая корпорация", занимающаяся созданием и продвижением новых отечественных продуктов, основное сырье закупает в Брянске.

Выступая на совещании, губернатор определил приоритетные направления дальнейшего развития сельского хозяйства Смоленской области.

"В первую очередь, выделю необходимость развития кооперации участников агропродовольственного рынка, формирование инвестиционных площадок, развитие молочного скотоводства и льноводства. Не менее важным направлением остается наращивание темпов технической и технологической модернизации производства, создание логистических центров по переработке, хранению и реализации произведенной продукции, создание тепличных комплексов, решение кадровых вопросов, укрепление социальной сферы села и внедрение в производство современных научных разработок", — заявил Островский.

Подводя итоги 2017 года, губернатор сказал, что, несмотря на сложные погодно-климатические условия, региону удалось увеличить производство основных сельскохозяйственных культур.

Города России. Смоленск. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Минеев
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Смоленщина — в лидерах по внедрению программ улучшения инвестклимата
"Этот год показал, что нечерноземная зона России — это, действительно, зона рискованного земледелия. Из-за сложных погодно-климатических условий тяжело проходила заготовка кормов, а уборка урожая продолжалась до октября. Это была, действительно, битва за урожай. И, тем не менее, по сравнению с прошлым годом мы увеличили производство основных сельскохозяйственных культур. На протяжении последних пяти лет в Смоленской области наращиваются объемы производства зерна — в текущем году хозяйства произвели 260 тысяч тонн этой продукции. Таким образом, мы уже третий год подряд получаем рекордные урожаи зерна со времени распада Советского Союза", — отметил Островский.

К положительным результатам глава региона отнес успехи в растениеводстве — по итогам уходящего года по сравнению с 2016 годом увеличилось производство картофеля — на 20%, овощей — на 10%, семян рапса — на 5%, сохранился уровень производства льноволокна.

"Это свидетельствует, в первую очередь, о том, что регион обладает хорошим потенциалом для увеличения производства этих культур, а также о правильности выбранного курса на укрепление технологической дисциплины при проведении сельскохозяйственных работ", — сказал Губернатор.

По его словам, приоритетной задачей на ближайшие годы станет расширение их посевных площадей. Причем, уже в 2018 году планируется увеличить площади, занятые такими высокомаржинальными культурами, как лен и рапс.

Успешно развивается мясное скотоводство в целом. В настоящее время в области насчитывается 27 тысяч голов крупного рогатого скота мясных пород. Согласно плановым показателям, в ближайшие два года эта цифра увеличится до 40 тысяч голов.

Куски говядины. Архивное фото
© Flickr / Isriya Paireepairit
Смоленские аграрии увеличили производство мяса
Для большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей приоритетной отраслью, приносящей основные доходы и дивиденды, остается молочное скотоводство. На развитие это отрасли ежегодно направляется около 40% бюджетных средств, в том числе, 20% — без софинансирования, исключительно из областного бюджета. "Безусловно, осуществляемая поддержка со стороны региональных властей будет продолжена и в дальнейшем", — отметил губернатор.

Напомнив, что в этом году прибыль от реализации молока составила 2,3 миллиарда рублей или 31% от общей выручки при реализации продукции животноводства, Островский призвал сельхозтоваропроизводителей не только

производить молоко, но и перерабатывать его через кооперацию, создание своих собственных производств.

Оценивая рентабельность сельскохозяйственной отрасли, глава региона отметил, что в нынешнем году сельхозпредприятия получили 1,2 миллиарда рублей чистой прибыли от реализации своей продукции, что на 256 миллионов рублей больше, чем в 2016 году. Темпы роста этого показателя к уровню прошлого года превысил 27%, что является самым высоким показателем за последние пять лет.

"Например, каждый вложенный в производство картофеля рубль принес 89 копеек дохода, а в производство семян рапса — 50 копеек", — сказал Островский.

Фермерское хозяйство. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тепличный комплекс стоимостью более 3 млрд рублей построят на Смоленщине
Губернатор сообщил, что руководство региона активно работает над созданием бренда "Сделано на Смоленщине", который планируется пропагандировать в России и за ее пределами. По его словам, в области в ближайшее время в области начнется реализация программы, в соответствии с которой в продуктовых магазинах региона, в случае достижения договоренности с собственниками, появятся отдельные стенды и прилавки, где будет реализовываться исключительно смоленская продукция.

В пресс-службе отметили, что сегодня сельскохозяйственным производством занимаются свыше 600 организаций и крестьянско-фермерских хозяйств, почти каждый восьмой житель области имеет личное подсобное хозяйство. В 2017 году производство валовой сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий превысит 25 миллиардов рублей.

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