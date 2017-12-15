Женьшень начнут выращивать на Смоленщине

СМОЛЕНСК, 15 дек — РИА Новости. В следующем году в Велижском районе Смоленской области будет создан питомник по выращиванию женьшеня, там же планируется локализовать его производство, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона.
В пресс-службе пояснили, что в настоящее время "Российская женьшеневая корпорация", занимающаяся созданием и продвижением новых отечественных продуктов, основное сырье закупает в Брянске.
Выступая на совещании, губернатор определил приоритетные направления дальнейшего развития сельского хозяйства Смоленской области.
"В первую очередь, выделю необходимость развития кооперации участников агропродовольственного рынка, формирование инвестиционных площадок, развитие молочного скотоводства и льноводства. Не менее важным направлением остается наращивание темпов технической и технологической модернизации производства, создание логистических центров по переработке, хранению и реализации произведенной продукции, создание тепличных комплексов, решение кадровых вопросов, укрепление социальной сферы села и внедрение в производство современных научных разработок", — заявил Островский.
Подводя итоги 2017 года, губернатор сказал, что, несмотря на сложные погодно-климатические условия, региону удалось увеличить производство основных сельскохозяйственных культур.
К положительным результатам глава региона отнес успехи в растениеводстве — по итогам уходящего года по сравнению с 2016 годом увеличилось производство картофеля — на 20%, овощей — на 10%, семян рапса — на 5%, сохранился уровень производства льноволокна.
"Это свидетельствует, в первую очередь, о том, что регион обладает хорошим потенциалом для увеличения производства этих культур, а также о правильности выбранного курса на укрепление технологической дисциплины при проведении сельскохозяйственных работ", — сказал Губернатор.
По его словам, приоритетной задачей на ближайшие годы станет расширение их посевных площадей. Причем, уже в 2018 году планируется увеличить площади, занятые такими высокомаржинальными культурами, как лен и рапс.
Успешно развивается мясное скотоводство в целом. В настоящее время в области насчитывается 27 тысяч голов крупного рогатого скота мясных пород. Согласно плановым показателям, в ближайшие два года эта цифра увеличится до 40 тысяч голов.
Напомнив, что в этом году прибыль от реализации молока составила 2,3 миллиарда рублей или 31% от общей выручки при реализации продукции животноводства, Островский призвал сельхозтоваропроизводителей не только
производить молоко, но и перерабатывать его через кооперацию, создание своих собственных производств.
Оценивая рентабельность сельскохозяйственной отрасли, глава региона отметил, что в нынешнем году сельхозпредприятия получили 1,2 миллиарда рублей чистой прибыли от реализации своей продукции, что на 256 миллионов рублей больше, чем в 2016 году. Темпы роста этого показателя к уровню прошлого года превысил 27%, что является самым высоким показателем за последние пять лет.
"Например, каждый вложенный в производство картофеля рубль принес 89 копеек дохода, а в производство семян рапса — 50 копеек", — сказал Островский.
В пресс-службе отметили, что сегодня сельскохозяйственным производством занимаются свыше 600 организаций и крестьянско-фермерских хозяйств, почти каждый восьмой житель области имеет личное подсобное хозяйство. В 2017 году производство валовой сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий превысит 25 миллиардов рублей.
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