Банк России повысил прогноз роста ВВП в 2018 году

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Банк России повысил прогноз темпов роста ВВП РФ в 2018 году по сравнению с базовым сценарием до 1,5-2%, говорится в сообщении регулятора по итогам совета директоров.

В базовый прогноз ЦБ заложен рост ВВП РФ в 2018 году 1-1,5%.

"Учитывая продление соглашения об ограничении добычи нефти, Банк России повысил прогноз темпов роста ВВП в 2018 году по сравнению с предыдущим базовым сценарием. Однако среднесрочные оценки перспектив развития российской экономики не изменились. Темпы экономического роста не превысят 1,5-2,0% на всём прогнозном горизонте, что соответствует текущим оценкам их потенциального уровня", — говорится в сообщении.

Среднесрочные оценки перспектив развития российской экономики не изменились, отмечает регулятор.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила в ноябре, что темп прироста ВВП РФ, по предварительным оценкам ЦБ, в четвертом квартале 2017 года будет почти таким же, как в третьем квартале, а рост экономики по итогам года будет около 1,8%.