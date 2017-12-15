В Кремле прокомментировали ситуацию в банковском секторе

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не давал Центробанку никаких установок об уменьшении количества банков в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, таких установок нет", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли определенные установки на количество банков в России в связи с действиями Центробанка по отзыву лицензий и санации финансовых организаций.

При этом Песков подчеркнул, что объявление о санации Промсвязьбанка не повлияло на отношение главы государства к деятельности Центробанка, который получил положительную оценку Путина.

"Никакое отношение не поменялось. Вы знаете, что президент Путин весьма последователен в своих достаточно высоких оценках эффективности работы Центробанка", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.