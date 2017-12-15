МОСКВА, 15 дек. РИА Новости. В Серпухове открыт коворкинг-центр "Старт", который построен в рамках губернаторской программы поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщает портал правительства Московской области.

"В Серпухове открыт первый в этом году коворкинг-центр из десяти, которые начнут работу в ближайшее время в Московской области. Программа поддержана губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Это единый центр по поддержке бизнеса, где есть представительство не только МФЦ, но и Торгово-промышленной палаты", — сказала на открытии центра замминистра инноваций и инвестиций Московской области Румяна Свистунова.

Центр расположился в помещениях площадью около 500 квадратных метров и рассчитан на 125 человек. Резидентам предоставят различные варианты размещения: от обычного рабочего места, оборудованного компьютером, до мини-офиса с несколькими рабочими местами (на восемь, четыре и два человека), который отгорожен от основного пространства. В центре есть зоны приема пищи, отдыха, а также openspace для проведения мероприятий.

Портал правительства Московской области со ссылкой на министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева также сообщил, что в Подмосковье на базе коворкинг-центров будет повсеместно создана система одного окна для малого бизнеса.