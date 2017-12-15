Автодорожная часть моста в Крым перейдет под управление Росавтодора

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. После завершения строительства автодорожная часть моста через Керченский пролив перейдет под управление ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора, а железнодорожная станет частью инфраструктуры "Крымских железных дорог", сообщила пресс-служба заказчика проекта — ФКУ Упрдор "Тамань".

В пресс-службе отметили, что автодорожная часть моста, как и предусмотрено государственным контрактом, сдается раньше железнодорожной, поэтому проект разбивается на два пусковых комплекса.

"Первый – мост под автодорогу – после завершения строительства перейдет под оперативное управление ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора как 19-километровый участок федеральной трассы общего назначения А-290. Второй – мост под железную дорогу – после ввода в эксплуатацию станет частью инфраструктуры "Крымских железных дорог", — говорится в сообщении.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.