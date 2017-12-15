Госдума упростила валютный контроль над россиянами за рубежом

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон, направленный на упрощение валютного регулирования и валютного контроля в отношении физических лиц, имеющих счета за рубежом.

Документ принят в целях снижения избыточной нагрузки на банки по контролю за операциями своих клиентов за рубежом и облегчения работающим или учащимся за границей гражданам общение с органами валютного контроля. Контроль за движением средств должен быть, с одной стороны, эффективным, а с другой, не перегружать ни банки, ни их клиентов — граждан.

Для этого корректируется само понятие валютного резидента и дается определение, как исчислять срок, который необходимо провести за границей для получения этого статуса. Данный срок сокращается до 183 дней, причем должны учитываться все поездки физлица в течение года.

Закон устраняет избыточные обременения для уполномоченных банков и физлиц — резидентов при совершении валютных операций с использованием счетов, открытых ими в банках за пределами России. В этих целях для физлиц отменяется обязанность представлять уполномоченному банку при первом переводе уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) с отметкой о принятии данного уведомления.

При этом расширяется перечень разрешенных случаев зачисления денежных средств на счета физлиц — резидентов в банках за рубежом, минуя уполномоченные банки. К таким случаям предлагается отнести продажу нерезиденту транспортных средств, а также продажу недвижимого имущества, зарегистрированного в странах — членах ОЭСР или FATF.

Закон закрепляет в качестве резидентов постоянные представительства РФ при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях и представительства федеральных органов исполнительной власти, находящиеся за пределами России.