ЭК "Театральный Дом" на Поварской сдан в эксплуатацию

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Комплекс апартаментов "Театральный Дом" на Поварской улице, сообщает пресс-служба застройщика — компании "Галс-Девелопмент"

Архитектурный проект здания в стиле русский модерн разработан ГУП "Моспроект-2 им. М.В. Посохина". Комплекс представляет собой восемь секций высотой от 4 до 7 этажей, в которых представлены 129 апартаментов, а также подземный паркинг на 283 машиноместа.

"В данном проекте нам удалось объединить неповторимую ауру исторического центра города, самые современные инженерные технологии и эксклюзивные форматы жилья, высоко оцененные нашими покупателями. Авторское архитектурное решение, сочетающее в себе классику и модерн, делает объект самым красивым и аристократичным зданием в ансамбле Поварской улицы", — сказал старший вице-президент "Галс-Девелопмент" Леонид Капров.

Пресс-служба напоминает, что комплекс "Театральный Дом" стал победителем ежегодной международной премии "Рекорды рынка недвижимости 2015" в номинации "Элитный объект №1", премии RREF Awards 2016 в номинации "Качество и культура строительства".