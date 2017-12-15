В банке "Возрождение" заявили, что не получали замечаний от ЦБ

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Банк "Возрождение" работает в штатном режиме и не получал никаких замечаний от ЦБ РФ, деятельность банка не зависит от санируемого в настоящее время Промсвязьбанка, который входит с "Возрождением" в одну группу, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Возрождения".

Банк России в пятницу принял решение о санации Промсвязьбанка, бенефициарами которого являются братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. ЦБ решил не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов, Промсвязьбанк продолжает работу в обычном режиме.

"Деятельность банка "Возрождение" не подвержена влиянию и не зависит от деятельности Промсвязьбанка. ЦБ рассматривает деятельность банка "Возрождение" как самостоятельной финансовой организации, без какой-либо связи с деятельностью Промсвязьбанка, при этом никаких замечаний со стороны регулятора к работе банка "Возрождение" нет", — заверили в пресс-службе.

Отмечается, что банк "Возрождение" работает в штатном режиме, оказывая все услуги как физическим, так и юридическим лицам.

Банк "Возрождение" вошел в состав холдинга Промсвязькапитал Б.В. в 2015 году. Ранее между двумя банками шли интеграционные процессы: переход на единую операционно-технологическую платформу, централизация бэк-офисных функций, унификация продуктовой линейки и выстраивание кросс-продаж. Акционеры Промсвязьбанка и банка "Возрождение" в конце октября приняли решение отложить вопрос о слиянии. Тогда отмечалось, что будет рассмотрен альтернативный вариант — создание на основе "Возрождения" цифрового банка (digital-bank).