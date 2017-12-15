В Тамбовской области создадут инновационный научно-технологический центр

ТАМБОВ, 15 дек — РИА Новости. Власти Тамбовской области приступили к разработке проекта инновационного научно-технологического центра "Мичуринская долина" — института федерального значения, который будет выполнять функции координации и научной поддержки крупных проектов в сельскохозяйственном производстве, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
На совещании с представителями федеральных структур и научного сообщества губернатор Тамбовской области Александр Никитин, который возглавит рабочую группу проекта, отметил, что проект НТЦ "Мичуринская долина" гармонично вписывается в экономику страны.
"В качестве флагманского проекта мы предлагаем рассматривать создание инновационного научно-технологического центра "Мичуринская долина", который станет новым институтом федерального значения, призванным осуществлять трансфер инноваций от федеральных научных организаций и отделений РАН сельскохозяйственного и биологического направлений в практическую деятельность предприятий АПК", — цитирует пресс-служба слова Никитина.
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