МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России в 2017 году сэкономила 1,2 миллиарда рублей благодаря ведомственной программе продовольственной безопасности, деньги будут возвращены в бюджет РФ, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Валерий Максименко.

Как ранее сообщали во ФСИН, программа подразумевает способность учреждений самим производить основные продукты питания из рациона осужденных – мясо, овощи, молоко, хлеб и прочие продукты, снижая тем самым их себестоимость и привлекая для этого минимум бюджетных средств.

"При этом рацион подследственных и осужденных стал более сбалансированным. Этого удалось добиться за счет перевода учреждений уголовно-исполнительной системы на самообеспечение продуктами питания", — сказал Максименко, уточнив, что в колониях сейчас производится до 80% всех необходимых продуктов.

По словам Максименко, служба, во-первых, провела анализ затрат на питание в разных регионах, оптимизировав распределение средств. "Во-вторых, мы с привлечением компетентных специалистов изучили состояние дел с сельским хозяйством в наших колониях и пришли к пониманию, что нужно выращивать продукты в соответствии с климатическими условиями, стали делать это по науке", — сказал замглавы ведомства.

Он сообщил, что сэкономленные деньги с учетом экономической ситуации было решено вернуть в бюджет, чтобы они были направлены на какие-то другие нужды в соответствии с интересами страны.

Программу обеспечения продовольственной безопасности уголовно-исполнительной системы на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы была разработана в ведомстве в прошлом году.