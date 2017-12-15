Дворкович рассказал о мерах по поддержке сельхозпроизводителей в 2018 году

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович не исключил, что в 2018 году будут проводиться точечные зерновые интервенции, но в большей степени для поддержки сельхозпроизводителей будет использоваться субсидирование железнодорожных тарифов для перевозки зерна на экспорт.

Зерновые интервенции в РФ традиционно используются для стабилизации внутренних цен на зерно. Однако правительство РФ считает стимулирование экспорта зерна с экономической точки зрения выгоднее проведения интервенций.

"Точечные — не исключаю. Но всё-таки мы в большей степени будем использовать льготы по железнодорожным тарифам, как вчера президент сказал на пресс-конференции. Действительно, этот вопрос в высочайшей степени готовности находится, практически решение готово, то есть документ уже близок к подписанию", — сказал Дворкович.

В конце октября Минсельхоз опубликовал проект постановления правительства, согласно которому РЖД могут получить субсидии в размере 2,99 миллиарда рублей на перевозку 3,2 миллиона тонн зерна из 13 российских регионов к южным, северо-западным и дальневосточным портам до конца июня 2018 года.

"Если говорить о перспективе — нужно заниматься развитием глубокой переработки зерна на внутреннем рынке. Это самое главное, потому что это лучший регулятор, чем интервенции. Потому что можно загрузкой мощностей регулировать спрос", — отметил Дворкович.