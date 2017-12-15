Открытие завода "Волгабас" запланировано на 21 декабря

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Открытие научно-промышленного комплекса "Волгабас" во Владимирской области запланировано на 21 декабря текущего года. Об этом в комментарии РИА Новости сообщила председатель комитета общественных связей и СМИ администрации Владимирской области, пресс-секретарь губернатора региона Рита Шляхова.

"Это долгожданный проект, которому глава региона уделяет первостепенное значение. Губернатор Владимирской области считает, что регион должен внести посильную лепту в реализацию важнейшего проекта, связанного с переводом общественного транспорта на экологически чистый газомоторный транспорт", — сказала Рита Шляхова.

Планируется, что проектная мощность научно-промышленного комплекса "Волгабас" составит до 1,2 тысячи автобусов в год. Основной продукцией производственного комплекса станут автобусы различного класса и назначения, в том числе такие перспективные разработки, как газомоторные, электрические и беспилотные машины.

Как отметила Рита Шляхова, открытие завода должно поспособствовать дальнейшему развитию местного бизнеса.

"Владимирская область дала и определенные налоговые льготы. Глава региона связывает открытие "Волгобаса" с дальнейшим развитием местного бизнеса, потому что локация у нас составляет более 30 местных предприятий. Число этих предприятий, которые задействованы в производстве продукции "Волгобаса", постоянно растет", — сообщила Шляхова.

Строительство завода "Волгобас" велось несколько лет. В настоящее время на производстве подготовлены к запуску роботизированные линии, первые четыре сварочные ячейки с пятью роботами уже приняты в работу, три ячейки с четырьмя работами находятся в стадии монтажа и пусконаладки.

Процесс сварки на предприятии будет полностью автоматизирован, что обеспечит высокую скорость и стабильное качество. Сварка будет осуществляться плавящимся электродом в среде защитных газов.

Кроме роботов в комплекс технологического оснащения завода будут входить автоматизированные склады для хранения металла и компонентов автобусов, на которых процессы приема и выдачи в производство будут контролироваться компьютером, а доставка будет осуществляться с помощью беспилотных платформ.

Роботизированный комплекс антикоррозийной обработки и покраски позволит увеличить ресурс лакокрасочного покрытия и кузова в целом, а также значительно сократить время производства машины.

Научно-промышленный комплекс расположен в Собинском районе Владимирской области, рядом с трассой М7.