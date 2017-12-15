Швейцарский аналитик оценил влияние Китая на российскую экономику

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Влияние Китая на экономику РФ ограничено по ряду причин, в том числе из-за санкций США в отношении российский компаний и тех, кто работает с ними, а также из-за стратегии инвестирования самих китайских компаний, считает руководитель исследовательского направления по странам Азии швейцарской финансовой группы Julius Baer Марк Мэтьюз (Mark Matthews).

"Во-первых, для Китая отношения с США по-прежнему остаются самыми важными; они, конечно, хотели бы развивать экономические связи с Россией, но опасаются испортить отношения с Вашингтоном из-за антироссийских санкций. Во-вторых, когда китайцы инвестируют в экономики других стран, они всегда хотят получить контрольный пакет в компаниях. В России довольно сложно получить такой пакет, так как здесь не любят продавать такие огромные доли", — сказал он в интервью РИА Новости.

Эксперт добавил, что есть еще один момент, который не развивает дополнительно отношения между китайской и российской экономиками: Китай – активный участник проекта Шелкового пути, который почти не затрагивает Россию. При этом Мэтьюз отметил огромное влияние Китая в развитии мировой экономики.

"Когда мы говорим о темпах роста китайской экономики, нет большой разницы между 6,8% в 2016 году и 6,3% в 2017 году, потому что каждый год Китай производит экономику размером с Индонезию или Турцию. Размер китайской экономики в среднем составляет 12 триллионов долларов. Если 10 лет назад Китай рос темпами 10% в год, сейчас выше 6%, но в то время это была экономика в 3 триллиона долларов, сейчас – 12 триллионов долларов, что демонстрирует огромный вес и оказывает влияние на мировую экономику", — сказал он.

"Китай обеспечивает рост глобальной экономики, является торговым партнером большинства развивающихся стран: в Азии, наверное, единицы стран, которые не торгуют с Китаем. Кроме того, эта страна является торговым партнером стран Африки и Южной Америки", — добавил он.