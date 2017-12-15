Швейцарский аналитик рассказал, что будет влиять на курс рубля в 2018 году

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Доллар в феврале 2018 года может повыситься до 60 рублей, в ноябре того же года – до 66 рублей, при этом на курс рубля, который демонстрирует устойчивость на международном валютном рынке, больше будут влиять внешние факторы, считает руководитель исследовательского направления по странам Азии швейцарской финансовой группы Julius Baer Марк Мэтьюз (Mark Matthews).

"Рубль действительно стабилизировался, хотя в следующем году банк Julius Baer ожидает небольшое ослабление. Мы прогнозируем, что в феврале 2018 года он может стоить 60 рублей за один доллар, а в ноябре того же года – уже 66 рублей. Почему? Это объясняется не столько ситуацией в России, сколько ситуацией вовне, например, укреплением доллара США на мировом валютном рынке. Мы предполагаем, что ФРС США может повысить ставку дважды в 2018 году. Рубль поддерживают фундаментальные факторы, и нет причин, по которым он может ослабиться сам по себе", — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом эксперт отметил, что ситуация в российской экономике улучшается, но рубль несколько недооценен.

Что касается операций carry-trade, позволяющих инвесторам зарабатывать на спекуляциях в торговле с рублем, то Банк Julius Baer занимает нейтральную позицию к рублю, хотя и считает операции carry-trade с рублем довольно привлекательными, сказал он.

"В основном клиенты Julius Baer, инвестирующие в Россию, смотрят на облигации, как правило, это облигации крупных банков и сырьевых компаний, но все равно это считается экзотической инвестицией. Это связано с тем, что ряд инвесторов не понимают Россию, российскую экономику. Некоторые инвестируют в акции, но предпочитают крупные сырьевые добывающие компании. Рубль также считается экзотической валютой для инвестирования", — добавил Мэтьюз.