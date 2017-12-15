Клинцевич рассказал, к чему может привести продление антироссийских санкций

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Продление ЕС антироссийских санкций может спровоцировать Киев на развязывание полномасштабной войны на Донбассе, не исключает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

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Лидеры стран-членов ЕС на заседании в четверг приняли политическое решение продлить действие экономических санкций в отношении России, истекающих в конце января 2018 года, сообщил председатель Евросовета Дональд Туск.

"Думаю, что многие лидеры стран-членов ЕС понимают, что экономические санкции в отношении России, мягко говоря, не способствуют выполнению минских соглашений. Тем не менее, каждые полгода санкции продлеваются. Но до бесконечности так продолжаться не может. Существует очень большая вероятность, что Киев, расценив антироссийскую санкционную политику Запада как поддержку проводимого им курса, что, собственно, так и есть, развяжет полномасштабную войну в Донбассе", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Он призвал европейских лидеров признать ошибочность изначально принятого решения.

"На кону сейчас ценности совсем другого масштаба – мир и спокойствие в Европе", — считает сенатор.