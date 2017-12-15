Биткоин и Ripple дорожают, Ethereum продолжает дешеветь

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) и криптовалюта Ripple дорожают в пятницу утром, Ethereum продолжает снижаться в цене, следует из данных торгов.
Криптовалюта Ethereum снижалась в цене на 10,85%, до 660,27 доллара. Bitcoin Cash дешевела на 5%, до 1,76 тысячи долларов, Ripple дорожала на 34%, до 75,3 цента, согласным данным CoinMarketCap.
Капитализация рынка криптовалют, по данным портала CoinMarketCap, в целом составляла 519,26 миллиарда долларов, продолжая увеличиваться после преодоления отметки в 500 миллиардов в четверг. Месяцем ранее капитализация составляла около 220 миллиардов долларов. Первое место по капитализации сейчас традиционно занимает биткоин (BTC): она оценивается в 291,36 миллиарда долларов.
Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более 20 бирж. Coindesk — медиа-ресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.