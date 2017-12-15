ЦБ ввел временную администрацию в Бинбанке

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Банк России с 15 декабря возложил функции временной администрации по управлению Бинбанком на ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора" (УК ФКБС), сообщает регулятор.
Отмечается, что полномочия временной администрации УК ФКБС позволят провести корпоративные процедуры, необходимые для изменения размера его уставного капитала и формирования органов управления Бинбанка.
В настоящее время Бинбанк проходит процедуру финансового оздоровления. О санации Бинбанка ЦБ объявил 21 сентября. По новому механизму санации Банк России становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей частному инвестору.