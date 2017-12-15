ЦБ ввел временную администрацию в Бинбанке

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Банк России с 15 декабря возложил функции временной администрации по управлению Бинбанком на ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора" (УК ФКБС), сообщает регулятор.

"Банк России утвердил изменения в план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства публичного акционерного общества "Бинбанк",… которыми предусмотрено возложение функций временной администрации по управлению банком на общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полномочия временной администрации УК ФКБС позволят провести корпоративные процедуры, необходимые для изменения размера его уставного капитала и формирования органов управления Бинбанка.

В настоящее время Бинбанк проходит процедуру финансового оздоровления. О санации Бинбанка ЦБ объявил 21 сентября. По новому механизму санации Банк России становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей частному инвестору.