ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Солидарность"

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Банк России с 15 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (банк "Солидарность"), говорится в сообщении регулятора.
В банк назначена временная администрация. Также сообщается, что решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность; кроме того, регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
По данным ЦБ, проблемы в деятельности банка "Солидарность" возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов — бизнес банка был ориентирован на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества.
Кроме того, "Солидарность" допускала многочисленные нарушения ограничений на осуществление отдельных операций, введенных надзорным органом в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков. Отсутствие у собственников банка намерений осуществлять реальные меры стабилизации его финансового положения свидетельствовало о бесперспективности дальнейшей деятельности кредитной организации, отмечает ЦБ.