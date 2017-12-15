ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Солидарность"

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Банк России с 15 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (банк "Солидарность"), говорится в сообщении регулятора.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, он на 1 декабря занимал 185-е место в банковской системе РФ.

В банк назначена временная администрация. Также сообщается, что решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность; кроме того, регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным ЦБ, проблемы в деятельности банка "Солидарность" возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов — бизнес банка был ориентирован на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества.

Регулятор неоднократно применял в отношении банка "Солидарность" меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение денежных средств физических лиц. При этом банк систематически уклонялся от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, путем "технической" трансформации активов.

Кроме того, "Солидарность" допускала многочисленные нарушения ограничений на осуществление отдельных операций, введенных надзорным органом в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков. Отсутствие у собственников банка намерений осуществлять реальные меры стабилизации его финансового положения свидетельствовало о бесперспективности дальнейшей деятельности кредитной организации, отмечает ЦБ.