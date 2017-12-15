Нефть дорожает на данных о сокращении добычи ОПЕК

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в пятницу утром на фоне продолжающегося перерыва в работе трубопровода Forties в Северном море, а также данных декабрьского доклада Международного энергетического агентства (МЭА) о сокращении добычи "черного золота" ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.
Мировые нефтяные цены демонстрируют положительную динамику, поскольку трейдеры продолжают отыгрывать новости о приостановке добычи нефти на месторождении Forties в Северном море из-за непланового ремонта части трубопровода. Forties обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море и перекачивает около 450 тысяч баррелей в сутки.
Поддержку росту нефтяных цен также оказывают данные доклада МЭА, опубликованного в четверг. Ведомство сообщило, что ОПЕК в ноябре сократила добычу нефти на 130 тысяч баррелей в сутки по сравнению с октябрем — до 32,36 миллиона баррелей в сутки, что стало минимальным уровнем добычи стран организации с мая текущего года. В ноябре организация выполнила обязательства по соглашению ОПЕК и других государств о сокращении добычи нефти на 115% после 101% месяцем ранее.
В то же время участники рынка обеспокоены тем, что с середины 2016 года добыча нефти в США выросла на 16%, до 9,78 миллиона баррелей в сутки, что близко к уровням добычи крупнейших производителей – России и Саудовской Аравии, отмечает агентство Рейтер.