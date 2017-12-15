ЦБ принял решение о финансовом оздоровлении Промсвязьбанка, сообщили СМИ

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. ЦБ РФ в четверг принял решение о назначении временной администрации в Промсвязьбанк, бенефициарами которого являются братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников, в том числе близких к Промсвязьбанку, в ЦБ около 16.00 мск состоялось срочное совещание с участием первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина и директора департамента банковского надзора ЦБ Анны Орленко. К семи вечера судьба банка была решена, и оставалось только утвердить решение на расширенном совещании на более высоком уровне, что и произошло к 23.00 мск, сообщили газете собеседники.

Ранее в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что Банк России потребовал от Промсвязьбанка доначислить примерно 100 миллиардов рублей резервов. В пресс-службе банка сообщили РИА Новости, что Промсвязьбанк не получал предписания ЦБ о доначислении резервов. В банке отметили, что речь идет о результатах проверки ЦБ, которая завершилась в мае, но акт проверки еще не согласован.

Банк "Возрождение", входящий в одну группу с Промсвязьбанком, в фонд санации, скорее всего, не попадет, а будет продан стороннему инвестору, пишет "Коммерсант". Осенью мажоритарные акционеры "Возрождения" отказались от планов присоединить его к Промсвязьбанку и задумались о том, чтобы выставить его на продажу. Как сообщает издание, идее продать "Возрождение" предшествовало неожиданное объявление собственников банков о том, что их запланированное объединение отложено на неопределенный срок. Такое решение было принято 26 октября внеочередными собраниями акционеров каждого из двух банков.

Теперь, по всей вероятности, Ананьевы в связи с проблемами Промсвязьбанком утратят право владеть крупными долями в банках и занимать в них высокопоставленные должности, сообщает издание. По величине активов в 1,4 триллиона рублей, согласно данным РИА Рейтинг, Промсвязьбанк на 1 ноября занимал десятое место в банковской системе РФ.