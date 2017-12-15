СМИ рассказали, насколько Италии хватит газа без России

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Если в Европу перестанет поступать газ из России, запасов топлива в Италии хватит примерно на две недели, пишет газета La Stampa.

Как сообщается, по мнению газовщиков, при прекращении поставок российского газа примерно на две недели трудностей не возникнет. Однако если газ "будет перекрыт" на более долгий срок, то будет запущен экстренный план, по которому газ для промышленных потребителей и электростанций комбинированного цикла будут распределять по талонам.

Тем не менее, коммунальные услуги это может затронуть только в "случае крайней необходимости".

Италия является крупным потребителем газа, занимая третье место в Европе по уровню потребления. Также страна испытывает сильную зависимость от закупок голубого топлива. Так, доля России занимает около 37-38 процентов в итальянском импорте газа.

Ранее на одной из крупнейших газовых станций в Австрии прогремел взрыв, после чего произошли перебои в поставках голубого топлива в Италию, Словению и Венгрию.

Центральноевропейский газовый хаб, расположенный в австрийском Баумгартене на границе со Словакией, — международная площадка для торговли газом, входит в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе. Через газовую станцию Баумгартен прокачивается около трети всех поставок российского газа в Западную Европу.