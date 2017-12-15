СМИ рассказали, насколько Италии хватит газа без России

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Если в Европу перестанет поступать газ из России, запасов топлива в Италии хватит примерно на две недели, пишет газета La Stampa.
Тем не менее, коммунальные услуги это может затронуть только в "случае крайней необходимости".
Италия является крупным потребителем газа, занимая третье место в Европе по уровню потребления. Также страна испытывает сильную зависимость от закупок голубого топлива. Так, доля России занимает около 37-38 процентов в итальянском импорте газа.
Центральноевропейский газовый хаб, расположенный в австрийском Баумгартене на границе со Словакией, — международная площадка для торговли газом, входит в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе. Через газовую станцию Баумгартен прокачивается около трети всех поставок российского газа в Западную Европу.