В Мексике повысили ставку рефинансирования

МЕХИКО, 15 дек – РИА Новости. Центральный банк Мексики в четверг вновь повысил ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов — до 7,25%, говорится в сообщении ЦБ. Теперь ее уровень — самый высокий с марта 2009 года, когда она составляла 7,5%.

Данное решение принято на фоне недавних действий Федерального резерва США, который по итогам двухдневного декабрьского заседания повысил базовую процентную ставку до 1,25-1,5% с 1-1,25% годовых.

Это уже десятое подряд повышение ставки в Мексике и пятое в 2017 году. С декабря 2015 года она выросла на 425 базовых пунктов. ЦБ пояснил, что повышение ставки обусловлено инфляционным давлением на национальную валюту песо, которая серьезно потеряла в стоимости к доллару в последние месяцы. Кроме того, ЦБ признает, что достичь ранее намеченного уровня инфляции по году в 3% будет сложнее, чем предполагалось, и добиться этого удастся не ранее конца следующего года.

В прошлом году ЦБ Мексики неоднократно повышал базовую ставку, пытаясь бороться с инфляционным давлением на фоне ослабления песо. Постепенное повышение ставки началось после итогов референдума в Великобритании о выходе из ЕС и резких колебаний курса национальной валюты, а затем и победы Дональда Трампа в президентских выборах в США.