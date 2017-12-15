СМИ рассказали, как США намерены "задушить" "Северный поток – 2"

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Команда американского госсекретаря Рекса Тиллерсона работает над способом заблокировать строительство газопровода "Северный поток — 2", сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на чиновника из Госдепа.

"Поскольку "Северный поток — 2" пройдет через воды Дании, это может стать существенным политическим и юридическим камнем преткновения, способным сильно затормозить строительство газопровода", — заявил помощник госсекретаря Аарон Уэсс Митчелл сенатскому подкомитету по международным отношениям.

По словам дипломата, новый трубопровод сосредоточит в себе 75 процентов поставляемого в Европу российского газа. Он также выразил мнение, что такой расклад не соответствует интересам Европы и США.

Ранее датский парламент одобрил законопроект, позволяющий запретить строительство "Северного потока — 2" в территориальных водах страны.

Проект "Северный поток — 2" стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает создание двух ниток газопровода от российского побережья до Германии. Общая мощность трубопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод должен пройти рядом с "Северным потоком".

Трубопровод пройдет через Балтийское море. В частности, он будет пролегать через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против создания "Северного потока — 2" выступает ряд стран, среди которых США и Украина. Киевская сторона опасается утратить доходы от транзита российского газа, в то время как Вашингтон планирует экспортировать в Европу СПГ.