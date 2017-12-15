В США предупредили о рисках инвестиций в Россию

ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости, Екатерина Соболь. Американский Bank of America Merrill Lynch (BAML) в прогнозе "Outlook-2018", который имеется в распоряжении РИА Новости, предупредил своих клиентов о возможной уязвимости рубля в связи с новыми санкциями США.

Так, согласно прогнозу, санкции могут включать и меры в отношении госдолга РФ, это, в свою очередь, может привести к бегству инвесторов в более устойчивые валюты.

Именно такая ситуация наблюдалась в 2014 году, напоминают аналитики банка.

"Давление может зависеть от масштаба наложенных санкций. А именно попытка полностью отключить Россию от внешних рынков капитала может вызвать возобновление спроса (на более устойчивую валюту), это может быть скачок, (спроса) подобный тому, что произошел в конце 2014 года", — отмечается в документе.

В результате этих действий внешний долг российских компаний (около полутриллиона долларов) может оказаться под давлением, хотя внешние заимствования самой РФ не так велики — на внешний суверенный долг РФ приходится около 14,5 миллиарда долларов, отмечает банк.

При этом реализацию данного пессимистичного сценария банк называет маловероятным.