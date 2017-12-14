Две очереди ЦОД в Удомле Тверской области введут в строй до апреля

ТВЕРЬ, 14 дек — РИА Новости. Первая очередь Центра обработки данных (ЦОД) "Менделеев" в Удомле Тверской области начнет работу до конца 2017 года, вторую планируется ввести в эксплуатацию до апреля 2018 года, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам совещания, которое в четверг провел губернатор области Игорь Руденя совместно с генеральным директором АО "Корпорация Росэнергоатом" Андреем Петровым.

ЦОД "Менделеев" — один из самых крупных в России и Европе дата-центров, расположенный рядом с Калининской АЭС, является совместным проектом "Ростелекома" и "Росатома".

"Для нашего региона открытие центра обработки данных – очень важное событие. В Тверской области активно внедряются новые технологии, развивается система "Безопасный город", ведется информатизация экономики и сферы социальных услуг. Необходимо обеспечить хранение этой информации", – цитирует пресс-служба слова Рудени.

С учетом ввода второй очереди проектная мощность ЦОД составит около 80 мегаватт. На втором этапе в течение 2018-2019 годов будут дополнительно введены аппаратные залы для размещения до 4,8 тысячи унифицированных стоек. В январе 2018 года начнется монтаж серверного оборудования.

"Центр обработки данных – это наш новый продукт, с которым мы вышли на рынок, и который реализуем совместно с компанией "Ростелеком". В первом квартале 2018 года планируем ввести вторую очередь ЦОД в Удомле", – цитирует пресс-служба слова Петрова.

На совещании обсуждалась возможность предоставления мощностей дата-центра для нужд Тверской области. По предварительным оценкам, потребность региона составляет порядка 70 IT-стоек.

В целом собственные мощности "Росатома" на объектах первой очереди ЦОД включают около 800 унифицированных IT-стоек. В планах – в 2020-2021 годах расширить мощности до 8 тысяч IT-стоек.

Центр обработки данных будет использоваться для предоставления услуг по совместному размещению серверного оборудования, хранению и обработке информации, развитию облачных продуктов. Соседство с Калининской АЭС позволит дата-центру в Удомле иметь независимый, бесперебойный и мощный источник энергоснабжения.

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