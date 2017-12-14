Рязанская область направит на поддержку местных инициатив 130 млн рублей

РЯЗАНЬ, 14 дек — РИА Новости. Рязанская область увеличит в 17,5 раза, по сравнению с уходящим годом, финансирование программы поддержки муниципальных инициатив в 2018 году — до 130 миллионов рублей, сообщает в четверг облправительство.

Научно-практическая конференция "Поддержка местных инициатив. Проекты местных инициатив, реализованные в 2017 году" прошла в Рязани в четверг. В работе конференции принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, говорится в сообщении.

Обращаясь к участникам мероприятия, глава региона отметил, что в этом году область впервые выделила средства на поддержку муниципальных инициатив, добавили в облправительстве.

Общий объем субсидий, который был направлен муниципальным образованиям в рамках поддержки, составил 7,395 миллиона рублей. По результатам конкурсного отбора 30 проектов 22 районов и трех городских округов получили средства, на которые были обустроены спортивные и детские площадки, отремонтированы мемориалы героям войны, благоустроены парки и скверы, дворовые территории, поясняется в сообщении.

В ходе конференции Любимов, слова которого приводит правительство региона, подчеркнул, что программа поддержки местных инициатив в полной мере доказала свою высокую эффективность и социальную значимость. По его словам, ее ценность и уникальность, прежде всего, состоит в том, что инициаторами реализации проектов выступили сами жители населенных пунктов: они определяли, что необходимо построить или реконструировать в каждом конкретном поселении. Соответственно, люди сами затем и контролировали выполнение планов и расходование денежных средств. Как отметил губернатор, проект послужил дополнительным инструментом для развития и укрепления инфраструктуры в муниципальных образованиях, а также выстраивания конструктивного диалога между гражданами и органами власти.

"Вопросы развития местного самоуправления в последнее время все чаще выходят на передний план и становятся предметом обсуждения на самом высоком уровне. Президент России Владимир Путин неоднократно обращал внимание на то, что власть должна быть больше ориентирована на людей, должна работать в режиме постоянного диалога с обществом", – цитирует Любимова облправительство.

Именно поэтому, как заметил глава области, принято решение о продолжении оказавшегося столь социально значимым проекта "Муниципальная инициатива".

"В 2018 году на его реализацию планируется направить 130 миллионов рублей – в 17,5 раза больше, чем в этом году. Это позволит воплотить в жизнь гораздо больше общественных проектов", — сказал Любимов.

По его словам, важно вовлекать в работу еще не участвующие в проекте муниципальные образования, и на лучших примерах показывать людям, что их слышат, а их инициативы и проекты становятся реальностью.

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