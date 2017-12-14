Россия сохранит лидерство по экспорту пшеницы в 2017 году, считают в РЭЦ

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Россия сможет остаться мировым лидером по экспорту пшеницы по итогам текущего года, сильно опередив преследователей — США, Канаду, Австралию и Украину, сообщил РИА Новости глава Российского экспортного центра Петр Фрадков.

Ранее в четверг на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что "мы вышли на первое место в мире по объему экспорта зерновых" и что Россия имеет "блестящий показатель по экспорту зерновых".

"В российском экспорте зерновых пшеница, безусловно, играет основную роль. Мы полагаем, что в этом году Россия снова станет мировым лидером по ее поставкам", — сказал Фрадков.

"По оценке РЭЦ, в 2017 году Россия сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы, достигнутое в прошлом году (впервые в новейшей истории), за 10 месяцев 2017 года Россия экспортировала 24,5 миллиона тонн пшеницы, тогда как США – традиционный мировой лидер, – 23,8 миллиона тонн", — добавил он.

Он отметил, что при этом конец года в США обычно является низким сезоном, тогда как у России сохраняются рекордные отгрузки. Другие ведущие экспортеры уступают России сильнее: по оценке РЭЦ, экспорт Австралии за 10 месяцев составил примерно 20 миллионов тонн, Канады – 17 миллионов тонн, Украины – 14 миллионов тонн, Франции – 12,5 миллиона тонн, Аргентины – 10,5 миллиона тонн.

"Поставки российской пшеницы традиционно хорошо идут в страны Ближнего Востока. Сейчас также задействована практически вся Африка, в этом году мы более активно поставляем в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, это привлекательный рынок, но говорить о долгосрочной тенденции пока преждевременно", — добавил Фрадков.