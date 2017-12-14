МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Россия сможет остаться мировым лидером по экспорту пшеницы по итогам текущего года, сильно опередив преследователей — США, Канаду, Австралию и Украину, сообщил РИА Новости глава Российского экспортного центра Петр Фрадков.
"В российском экспорте зерновых пшеница, безусловно, играет основную роль. Мы полагаем, что в этом году Россия снова станет мировым лидером по ее поставкам", — сказал Фрадков.
"По оценке РЭЦ, в 2017 году Россия сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы, достигнутое в прошлом году (впервые в новейшей истории), за 10 месяцев 2017 года Россия экспортировала 24,5 миллиона тонн пшеницы, тогда как США – традиционный мировой лидер, – 23,8 миллиона тонн", — добавил он.
"Поставки российской пшеницы традиционно хорошо идут в страны Ближнего Востока. Сейчас также задействована практически вся Африка, в этом году мы более активно поставляем в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, это привлекательный рынок, но говорить о долгосрочной тенденции пока преждевременно", — добавил Фрадков.