Греф прогнозирует бесконечную борьбу с хакерами

ЛОНДОН, 14 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Хакеры в области финансового мошенничества стали использовать искусственный интеллект, борьба банков с ними будет бесконечной, считает глава Сбербанка Герман Греф.

По данным банка, хакеры в 2017 году значительно продвинулись в своих фишинговых схемах, начав использовать искусственный интеллект.

"В этом году произошел качественный сдвиг у хакеров. Они стали использовать искусственный интеллект. Вирусы стали значительно более опасными и самообучаемыми при прохождении различных систем защиты. Если бы мы к этому не подготовились, то мы выглядели бы очень бледно. Сейчас это игра без конца, это соревнование без конца, и мы должны постоянно опережать их", — сказал Греф, выступая перед инвесторами в Лондоне.

Сбербанк ожидает, что количество кибератак, нацеленных на кражу средств клиентов, увеличится в 10 раз к 2020 году, следует из стратегии развития банка до 2020 года. В ней специалисты банка утверждают, что построили эффективную систему противодействия кибермошенничеству и в 2016 году предотвратили попытки мошенничества со средствами клиентов на сумму 17,9 миллиарда рублей. С 2015 года Сбербанк успешно отражаем 100% DDoS атак, направленных на банк.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в октябре заявил, что банк считает необходимым создать в России отряды комплексного реагирования на атаки хакеров совместно с правоохранительными органами РФ на фоне увеличения количества кибератак на финансовый сектор.