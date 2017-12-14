Тамбовские фермеры в этом году получили 270 млн руб господдержки

ТАМБОВ, 14 дек — РИА Новости. Объем господдержки малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Тамбовской области по итогам 2017 года составил 270 миллионов рублей — почти в 2,5 раза больше, чем в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

"В Тамбовской области в рамках государственного стимулирования развития агропромышленного комплекса из средств федерального и областного бюджетов на условиях софинасирования оказывается грантовая поддержка малым формам хозяйствования по трем направлениям. По итогам конкурсного отбора гранты выдаются начинающим фермерам, семейным животноводческим фермам и потребительским кооперативам", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в числе получателей грантов — 37 начинающих фермеров, которым выделено в общей сложности 75,5 миллионов рублей. Еще более 121 миллиона рублей получили десять семейных животноводческих ферм. Гранты были направлены на проекты в области молочного и мясного животноводства и ягодоводства. На развитие материально-технической базы двух сельскохозяйственных потребительских кооперативов были направлены 73,6 миллиона рублей.

"Сельскохозяйственной экономике нужны не только крупные производства, но и мелкие товаропроизводители, продукция которых всегда пользуется повышенным спросом. Именно господдержка стимулирует открытие небольших новых производств на селе. Приоритетными направлениями являются садоводство, молочное и мясное животноводство, тепличное овощеводство. Поскольку с каждым годом количество участников грантового конкурса увеличивается, то в результате на тамбовских прилавках появляется все больше качественной продукции местного производства, а в сельской местности создаются новые рабочие места", — приводит пресс-служба слова главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.

В этом году аграрии, получившие гранты, создали более 70 новых рабочих мест, добавили в пресс-службе.

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