ВТБ выдал более 50 млрд рублей льготных кредитов среднему бизнесу в АПК

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Банк ВТБ заключил за 11 месяцев 2017 года кредитные соглашения с компаниями среднего бизнеса на общую сумму более 50 миллиардов рублей в рамках реализации совместной с Минсельхозом РФ Программы льготного кредитования предприятий АПК, сообщает пресс-служба банка.

Большая часть данных средств — 31 миллиарда рублей — инвестиционные кредиты. В качестве льготных заемщиков министерством одобрены 400 клиентов банка.

Как отметили в пресс-службе, ВТБ стал одним из первых банков, приступивших к активной практической реализации Программы. Благодаря существенному упрощению процедуры получения субсидий льготные кредиты стали использовать даже те аграрии, которые раньше воздерживались от банковского кредитования.

"Реализуемая программа — мощный ресурс поддержки и развития аграрного бизнеса, позволяющий снизить стоимость продукции для населения и усилить конкурентоспособность отечественного АПК. Преимущественно инвестиционное кредитование отражает стратегическую ориентацию Банка ВТБ на обновление существующих и создание современных средств производства в сельском хозяйстве. Мы намерены продолжить активно работать в этом направлении", — приводятся в пресс-релизе слова главы департамента корпоративной сети — старшего вице-президента банка ВТБ Руслана Еременко.