Греф допустил возможность расширения санкций США против госдолга России

ЛОНДОН, 14 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Возможные санкции США портив российского суверенного долга — это "черный лебедь", которого нельзя исключать, однако говорить об этом преждевременно, считает глава Сбербанка Герман Греф.
Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Документ, в частности, предполагает, что в течение полугода (180 дней) после его принятия конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России.
Санкции США в отношении России в справке РИА Новости >>