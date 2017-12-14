Греф допустил возможность расширения санкций США против госдолга России

ЛОНДОН, 14 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Возможные санкции США портив российского суверенного долга — это "черный лебедь", которого нельзя исключать, однако говорить об этом преждевременно, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Никто не исключает каких-то "черных лебедей", возникновение дополнительных санкций – это один из таких "черных лебедей". Мы пытаемся прогнозировать, в том числе наш ответ на эту ситуацию, но сегодня я бы не стал на это тратить время", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос инвесторов в Лондоне, где крупнейший российский банк в четверг презентовал стратегию развития до 2020 года.

Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Документ, в частности, предполагает, что в течение полугода (180 дней) после его принятия конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России.

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