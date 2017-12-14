Мурманский бизнесмен проник на пресс-конференцию Путина второй раз

МУРМАНСК, 14 дек – РИА Новости. Глава мурманского рыбокомбината Михаил Зуб, который в четверг под видом журналиста прошел на пресс-конференцию Владимира Путина и задал ему вопрос о проблемах рыбопереработки, был замечен в рядах представителей СМИ на итоговой пресс-конференции главы государства в 2016 году.

Фотографию Зуба в числе других представителей СМИ опубликовал на своей странице в Facebook мурманский оператор Алексей Набокин в декабре 2016 года. Правда, тогда главе рыбокомбината не удалось задать вопрос главе государства.

На этот раз Зуб смог спросить об ограничениях для компаний-рыбопереработчиков в допуске к инвестиционным квотам по вылову водных биоресурсов, а также посетовал на высокие цены на рыбопродукцию в России. Зуб признался, что является не журналистом, а председателем совета директоров рыбокомбината, и понимает, что проник на мероприятие незаконно, но у него были на это свои причины. Путин пригласил Зуба на совещание, посвященное проблемам отрасли.

В 2014 году ОАО "Мурманский рыбокомбинат" через Верховный суд требовало признать незаконными наложенные правительством РФ ограничения на ввоз рыбы из стран ЕС. В список ограничений среди других продуктов попала рыба, а одной из стран, которой коснулись ограничения, стала Норвегия. Норвежская живая рыба — единственное сырье, на котором в то время мог работать комбинат. Уже в августе 2014 года комбинат остановил работу из-за прекращения поставок из Норвегии. Зуб тогда сообщил РИА Новости, что предприятие продолжит работу в другом качестве.

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