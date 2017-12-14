Глава "Мурманского рыбокомбината" рассказал, что доволен ответом Путина

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Председатель совета директоров "Мурманского рыбокомбината" Михаил Зуб, который под видом журналиста задал президенту России Владимиру Путину вопрос на ежегодной большой пресс-конференции, рассказал, что остался доволен ответом главы государства и возможностью продолжить диалог.

"Я очень доволен ответом. Главное, что у нас будет продолжение разговора, то, о чем сказал Владимир Владимирович. Это очень важно", — сказал Зуб журналистам после завершения мероприятия.

Представившись сотрудником издательства "Потребитель", он задал вопрос о развитии рыбохозяйственного комплекса, рассказал о проблемах в области переработки продукции, экспорта, добычи.

Путин отметил, что в целом разделяет озабоченность задавшего вопрос, поскольку, если условия для развития переработки не будут создаваться, то продукция будет уходить за границу, и цена на рыбу останется высокой.

"Мы сейчас получили возможность реализовать наши планы", — добавил Зуб.

Отвечая на вопрос, почему он решил задать вопрос под видом журналиста, Зуб сказал, что тем самым он решил показать, что происходит в РФ в данной отрасли.

"Это единственная возможность доказать, что творится сегодня в России", — отметил он.

Путин пообещал пригласить Зуба на производственное собрание и использовать в ходе подготовки к нему его данные.

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