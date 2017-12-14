Путин пообещал пригласить на собрание главу "Мурманского рыбокомбината"

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал пригласить на производственное собрание председателя совета директоров "Мурманского рыбокомбината", который представился журналистом, чтобы попасть на пресс-конференцию главы государства, и использовать в ходе подготовки к собранию данные, предоставленные ему им.
Один из участников большой пресс-конференции заявил, что пришел на конференцию "незаконно", потому что он не журналист, а председатель совета директоров "Мурманского рыбокомбината".
"Хочу вам лично — вот вопрос Китая, Северного морского пути, связки, обеспечения, тут 400 листов печатного текста — лично вам это дарю. Можете потом это выкинуть или по диагонали прочитать, но я хочу, чтобы это все развивалось", — заявил "журналист".
Отвечая на его вопрос и реплики, Путин сказал: "Мы не будем сейчас дискутировать, у нас не производственное собрание, но в принципе я вас приглашу на одно из таких производственных собраний, чтобы выслушать и переработчиков, и добытчиков".
"В целом проблема понятна, мы ею занимаемся и будем вместе с вами это делать и мои симпатии больше на вашей стороне сегодня. В значительной степени, сейчас не буду забегать вперед, не предвещать никаких решений, но в значительной степени вы правы, нужно обратить внимание на эти озабоченности, которые вы сейчас сформулировали, а бумаги мы обязательно используем в ходе подготовки к таким совещаниям", — сказал президент.
Он добавил, что в целом разделяет озабоченность задавшего вопрос. "Потому что если мы не создадим условий для развития переработки, то тогда все это будет уходить у нас за границу на переработку, создаваться рабочие места, там будет создаваться добавленная стоимость, и цена на рыбу у нас будет оставаться такой же высокой как сегодня", — сказал Путин.
"Нам нужно обеспечить логистику и нужно перераспределить возможности по квотам", — добавил он.
Ключевые вопросы и ответы пресс-конференции Владимира Путина >>
Владимир Путин в четверг проводит тринадцатую по счету большую пресс-конференцию, в которой принимают участие сотни российских и иностранных журналистов.
Первыми в зал, где проходит пресс-конференция, зашли журналисты кремлевского пула.
На пресс-конференцию Путина было аккредитовано рекордное число журналистов: на сайте Кремля опубликован список из 1640 фамилий. В мероприятии участвуют как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и корреспонденты иностранных изданий.
Первый же вопрос журналистов касался предстоящий выборов президента. Путин отметил, что предвыборная программа у него уже есть, но на пресс-конференции нет времени, чтобы подробно на ней останавливаться.
Журналистка готовит плакат, который бы мог привлечь внимание президента.
В ходе пресс-конференции Путин заявил, что пойдет на предстоящие выборы как самовыдвиженец.
Корреспонденты из СМИ под названием "За суверенитет России" пришли на пресс-конференцию с иконой Богородицы "Державный Покров".
Журналистка фотографируется перед началом большой пресс-конференции Владимира Путина.
Мероприятие традиционно было организовано в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.
Ксения Собчак, заявившая ранее о намерении баллотироваться на выборах президента, пришла на большую пресс-конференцию Владимира Путина в качестве журналиста.
В формате больших пресс-конференций Владимир Путин встречается с журналистами с 2001 года — с перерывом на время, когда он возглавлял правительство.
Общение Владимира Путина с представителями СМИ традиционно проходит в свободном формате. Глава государства не ограничивает журналистов ни в выборе тем для вопросов, ни во времени, однако просит их учитывать, количество желающих задать свой вопрос.
Прямую трансляцию общения президента с журналистами ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый, радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". А телеканал и сайт "Общественного телевидения России" ведут трансляцию с сурдопереводом.
В среднем, как правило, на ежегодной пресс-конференции вопросы удается задать одному из двадцати присутствующих в зале журналистов.
Семья пенсионеров в Казани смотрит по телевизору трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.