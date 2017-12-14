Путин пообещал пригласить на собрание главу "Мурманского рыбокомбината"

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал пригласить на производственное собрание председателя совета директоров "Мурманского рыбокомбината", который представился журналистом, чтобы попасть на пресс-конференцию главы государства, и использовать в ходе подготовки к собранию данные, предоставленные ему им.

Один из участников большой пресс-конференции заявил, что пришел на конференцию "незаконно", потому что он не журналист, а председатель совета директоров "Мурманского рыбокомбината".

"Хочу вам лично — вот вопрос Китая, Северного морского пути, связки, обеспечения, тут 400 листов печатного текста — лично вам это дарю. Можете потом это выкинуть или по диагонали прочитать, но я хочу, чтобы это все развивалось", — заявил "журналист".

Отвечая на его вопрос и реплики, Путин сказал: "Мы не будем сейчас дискутировать, у нас не производственное собрание, но в принципе я вас приглашу на одно из таких производственных собраний, чтобы выслушать и переработчиков, и добытчиков".

"В целом проблема понятна, мы ею занимаемся и будем вместе с вами это делать и мои симпатии больше на вашей стороне сегодня. В значительной степени, сейчас не буду забегать вперед, не предвещать никаких решений, но в значительной степени вы правы, нужно обратить внимание на эти озабоченности, которые вы сейчас сформулировали, а бумаги мы обязательно используем в ходе подготовки к таким совещаниям", — сказал президент.

Он добавил, что в целом разделяет озабоченность задавшего вопрос. "Потому что если мы не создадим условий для развития переработки, то тогда все это будет уходить у нас за границу на переработку, создаваться рабочие места, там будет создаваться добавленная стоимость, и цена на рыбу у нас будет оставаться такой же высокой как сегодня", — сказал Путин.

"Нам нужно обеспечить логистику и нужно перераспределить возможности по квотам", — добавил он.

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