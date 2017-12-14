Путин отверг утверждения о том, что льготы по Самотлору лоббировал Сечин

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин опроверг утверждения о том, что льготы для Самотлорского месторождения лоббировал глава "Роснефти" Игорь Сечин.

В ходе ежегодной пресс-конференции президенту задали вопрос, почему льгота по обводненным месторождениям была предоставлена только Самотлору, хотя о ней просили многие компании. "Тут какой-то избирательный подход сыграл, и все мы знаем имя этому избирательному подходу — Игорь Иванович Сечин", — сказала одна из журналисток в зале.

"Имя этому решению не Сечин, а Новак Александр Валентинович. Потому что такие решения принимаются не с полотка. Они принимаются после обсуждения в правительстве и анализа рентабельности тех или иных скважин. Это министерство энергетики готовит эти решения. Да, я их подписываю, но Минэкономразвития и Минэнерго, они готовят эти решения. И они готовятся на основе вот этих объективных данных по обводненности, по рентабельности", — сказал Путин.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>