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Экономика

Эксперты: социальная направленность бюджета Ленобласти приоритетна

14:4714.12.2017
(обновлено: 15:46 14.12.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры и монеты РоссииДенежные купюры и монеты России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Образование, здравоохранение и социальная поддержка остаются приоритетными направлениями для Ленинградской области, о чем свидетельствует утвержденный проект закона о бюджете, считают эксперты.

Сбалансирована каждая строчка

Согласно проекту областного закона "Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", на развитие автомобильных дорог предусмотрены 7,4 миллиарда рублей (без учета средств федерального бюджета и переходящих остатков 2017 года), на ЖКХ и ТЭК — 6,5 миллиарда рублей (на 36% больше, чем было предусмотрено в первоначальной редакции закона об областном бюджете на 2017 год). В целом по 17 государственным программам региона распределены 93,5% расходов бюджета (102 миллиарда рублей). На адресную инвестиционную программу предусмотрены около 8,5 миллиарда рублей.

Доходы областного бюджета на 2018 год прогнозируются в объеме 103,3 миллиарда рублей, расходы — 109,1 миллиарда рублей. Дефицит останется на безопасном для региона уровне и составит 6% от собственных доходов (согласно Бюджетному кодексу РФ, не должен превышать 15% от собственных доходов).

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Эффективная совместная работа правительства Ленинградской области и депутатского корпуса позволила сформировать сбалансированный бюджет, в котором выверена каждая строчка. Все пожелания, поступившие во время всестороннего рассмотрения документа в рамках процедуры нулевого чтения, публичных слушаний с участием жителей Ленинградской области и профильных комиссий Законодательного собрания, частично уже нашли отражение в бюджете. Остальные будут учтены во время дальнейшей работы", — отметил первый заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков.

Майские указы в приоритете

Главным бюджетным приоритетом в Ленинградской области остается выполнение "майских указов" президента России. Кроме того, особое внимание будет уделяться обеспечению сбалансированности бюджета Ленинградской области, недопущению роста государственного и муниципального долга, повышению эффективности управления расходами, а также усилению финансовой дисциплины главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных образований.

"Учитывая передачу части доходов региональных бюджетов на федеральный уровень, выполнение "майских указов" президента России требует от региональных правительств повышения бюджетной дисциплины и сокращения расходов, прямо не влияющих на выполнение президентских указов", — считает директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" Андрей Коптелов.

В свою очередь заместитель заведующего кафедрой банков, финансовых рынков и страхования, доцент Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов Денис Горулин отметил, что "все последние годы бюджет Ленинградской области показывает рост, что говорит о развитии как экономического потенциала территории, так и о развитии социальных программ, реализуемых в Ленинградской области".

При этом, по его словам, рост бюджета области показывает большие темпы, чем рост консолидированного бюджета.

Денежные купюры России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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"А наличие дефицита бюджета позволяет реализовать ряд стратегически важных проектов, мультипликативный (в том числе инфраструктурный) эффект от реализации которых будет выше, чем цена привлечения средств под финансирования дефицита бюджета. Тем самым Ленобласть в большей мере обращена в будущее и ориентирована на стратегическое развитие территории", — сказал эксперт.

По словам Горулина, расстановка приоритетов развития и как следствие расходования бюджетных средств на определенные ключевые проекты на территории обеспечивает эффект, способный в дальнейшем сделать территорию более приспособленной не только для жизни, но и адаптивной и экономически интересной для бизнеса.

Эксперт отметил, что в условиях кризисных явлений именно государственные инвестиции в развитие инфраструктурных и социальных проектов обеспечивали преодоление рецессии экономики и запуск новых экономических и инвестиционных проектов.

"При планировании бюджета оптимизация строится исходя из качественного анализа не только собственно структуры расходов, но еще возвратности капитала и синергии от вложенного ресурса. Бюджет должен иметь корреляцию со стратегией развития территории и взаимосвязь с национальными приоритетами", — сказал Горулин.

"Ленинградская область — один из немногих социально ориентированных регионов с большим потенциалом развития и, что самое интересное, монетизации тех социальных эффектов, которые инициируются властью и населением.

Это предопределено как географическим положением, в том числе туристическим потенциалом, так и спецификой развития ключевых городов, имеющих большой экономический потенциал", — подчеркнул эксперт.

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