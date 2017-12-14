С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Образование, здравоохранение и социальная поддержка остаются приоритетными направлениями для Ленинградской области, о чем свидетельствует утвержденный проект закона о бюджете, считают эксперты.
Сбалансирована каждая строчка
Согласно проекту областного закона "Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", на развитие автомобильных дорог предусмотрены 7,4 миллиарда рублей (без учета средств федерального бюджета и переходящих остатков 2017 года), на ЖКХ и ТЭК — 6,5 миллиарда рублей (на 36% больше, чем было предусмотрено в первоначальной редакции закона об областном бюджете на 2017 год). В целом по 17 государственным программам региона распределены 93,5% расходов бюджета (102 миллиарда рублей). На адресную инвестиционную программу предусмотрены около 8,5 миллиарда рублей.
Доходы областного бюджета на 2018 год прогнозируются в объеме 103,3 миллиарда рублей, расходы — 109,1 миллиарда рублей. Дефицит останется на безопасном для региона уровне и составит 6% от собственных доходов (согласно Бюджетному кодексу РФ, не должен превышать 15% от собственных доходов).
Майские указы в приоритете
Главным бюджетным приоритетом в Ленинградской области остается выполнение "майских указов" президента России. Кроме того, особое внимание будет уделяться обеспечению сбалансированности бюджета Ленинградской области, недопущению роста государственного и муниципального долга, повышению эффективности управления расходами, а также усилению финансовой дисциплины главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных образований.
"Учитывая передачу части доходов региональных бюджетов на федеральный уровень, выполнение "майских указов" президента России требует от региональных правительств повышения бюджетной дисциплины и сокращения расходов, прямо не влияющих на выполнение президентских указов", — считает директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" Андрей Коптелов.
В свою очередь заместитель заведующего кафедрой банков, финансовых рынков и страхования, доцент Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов Денис Горулин отметил, что "все последние годы бюджет Ленинградской области показывает рост, что говорит о развитии как экономического потенциала территории, так и о развитии социальных программ, реализуемых в Ленинградской области".
При этом, по его словам, рост бюджета области показывает большие темпы, чем рост консолидированного бюджета.
По словам Горулина, расстановка приоритетов развития и как следствие расходования бюджетных средств на определенные ключевые проекты на территории обеспечивает эффект, способный в дальнейшем сделать территорию более приспособленной не только для жизни, но и адаптивной и экономически интересной для бизнеса.
Эксперт отметил, что в условиях кризисных явлений именно государственные инвестиции в развитие инфраструктурных и социальных проектов обеспечивали преодоление рецессии экономики и запуск новых экономических и инвестиционных проектов.
"При планировании бюджета оптимизация строится исходя из качественного анализа не только собственно структуры расходов, но еще возвратности капитала и синергии от вложенного ресурса. Бюджет должен иметь корреляцию со стратегией развития территории и взаимосвязь с национальными приоритетами", — сказал Горулин.
"Ленинградская область — один из немногих социально ориентированных регионов с большим потенциалом развития и, что самое интересное, монетизации тех социальных эффектов, которые инициируются властью и населением.
Это предопределено как географическим положением, в том числе туристическим потенциалом, так и спецификой развития ключевых городов, имеющих большой экономический потенциал", — подчеркнул эксперт.
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