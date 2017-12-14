Московский арбитраж отклонил оба иска о "крымских турбинах"

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в четверг отказал концерну Siemens в возвращении турбин, поставленных в Крым, но также отклонил просьбу структур госкорпорации "Ростех", которая просила исключить из контракта об их покупке пункты, запрещающие вывозить их с территории Таманского полуострова.

Таким образом, суд отклонил как иск концерна, так и встречный иск, заявленный покупателями турбин. У обеих сторон процесса есть возможность обжаловать решение, но свои планы они пока не озвучили.

Согласно материалам дела, Siemens продал турбины ОАО "ВО "Технопромэкспорт" для энергетического проекта в Краснодарском крае. Однако проект не был реализован, компания обанкротилась и продала их другой дочерней структуре "Ростеха" — ООО "ВО "Технопромэкспорт", которая модернизировала их и использовала для строительства теплоэлектростанций в Крыму.

Доводы Siemens

Представитель немецкого концерна отметил, что пункты, запрещающие поставки турбин в Крым, были включены в контракт, чтобы сделку можно было исполнить. "Никто не ставит под сомнение необходимость соблюдать закон. Siemens должен соблюдать нормы германского права и Европейского союза, российская сторона — российского. Необходимо сформировать сделку так, чтобы никто не пострадал, и в то же время была достигнута экономическая цель", — пояснил юрист Siemens.

По его словам, контракт был сформулирован так, чтобы его можно было исполнить, не нарушая санкции ни Евросоюза, ни ООН, ни России.

"Компания Siemens может понести ответственность, если турбины будут использоваться на теплоэлектростанциях в Севастополе и Симферополе в соответствии с законодательством Евросоюза", — отметил представитель концерна.

Климат



Юрист отметил, что в решении компании не поставлять турбины в Крым, нет политики. Просто они по характеристикам подходят только для Тамани.

Доводы "Ростеха"



"Я не понимаю, почему ответчики считают, что запрет носит политический характер. Это не политика — данное оборудование с данным набором характеристик может быть использовано только в климатических условиях Таманского полуострова Краснодарского края", — сказал юрист.

В свою очередь, представители структур "Ростеха" напомнили, что сделка по поставке турбин из Тамани в Крым была заключена между двумя российскими компаниями. "Мы не могли вас обмануть, договоры были заключены между двумя российскими сторонами", — сказал юрист.

По его словам, контракт исполнен и не нарушил ничьих интересов, в деле есть подтверждение оплаты и акты надлежащей поставки-приемки. "Истцы не смогли сформулировать, какие имущественные или неимущественные права были нарушены", — считает он.

Он полагает, что Siemens не могут наказать за нарушение санкций, ведь они пришли в суд именно для того, чтобы их исполнить. "Иск заявлен с незаконной целью исполнить на территории России санкции Евросоюза", — сказал представитель ответчика.

Юристы структур госкорпорации посчитали, что пункты о запрете поставок турбин в Крым, включенные в договор компанией Siemens, содержат условия, заведомо противоречащие основам правопорядка России, нормам российского права, законодательному принципу единства экономического пространства и свободного перемещения товаров на территории страны.

Обжалование



Оглашая решение, судья Екатерина Абрамова была лаконична. "В удовлетворении иска отказать, в удовлетворении встречного иска отказать", — сказала она.

Доводы, которыми она руководствовалась, станут известны из мотивировочной части решения, которая позднее будет опубликована и вручена сторонам.

После его изучения "Ростех" и решит, будет ли подавать апелляционную жалобу. Пока же в госкорпорации выразили удовлетворение решением суда.

"Мы ждем мотивировочной части решения. Когда она появится, можно будет делать окончательные выводы. Но в целом мы удовлетворены вынесенным решением, считаем, что оно соответствует требованиям разумности и справедливости", — прокомментировали постановление в "Ростехе".

Материалы дела



Siemens в иске к структурам "Ростеха" — ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) — требовал признать незаконной сделку по поставке турбин в Крым. Сделка состояла из двух частей: договора между производителем турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам") и ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года и договора между ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ от 16 октября 2015 года. Истец также требовал обязать ООО ТПЭ вернуть четыре турбины производителю — российской "дочке" Siemens. СТГТ выступал соистцом.

Немецкий концерн считает, что в Крым незаконно были поставлены предназначенные для проекта в Тамани газовые турбины. ОАО ТПЭ, находящееся с 2016 года в процедуре банкротства, в свое время заключило контракт на покупку четырех турбин Siemens для проекта в Краснодарском крае, который в итоге не был реализован. Действующее ООО ТПЭ, строящее в Крыму две теплоэлектростанции, согласно его сообщению, купило турбины для ТЭС на вторичном рынке и провело их модернизацию силами российских заводов и инжиниринговых компаний.

Во встречном иске ООО ТПЭ и ОАО ТПЭ требовали признать недействительными три пункта контракта между СТГТ и ОАО ТПЭ. Оспариваемые пункты, как пояснял представитель Siemens, предусматривают право СТГТ отказаться от исполнения контракта, если это грозит нарушением санкций ЕС на поставку энергооборудования для Крыма, а также содержат обязательство покупателя не размещать турбины в Крыму и устанавливают конечным местом поставки Таманский полуостров.

Турбины



ООО "Технопромэкспорт" (ТПЭ) — строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 МВт. Запуск ТЭС в Симферополе и Севастополе решением правительства РФ перенесен на середину 2018 года: первая очередь должна быть введена 19 мая 2018 года, вторая — 18 июня 2018 года.

Сейчас две из четырех турбин уже установили на строящихся в Севастополе и Симферополе электростанциях, установку оставшихся двух завершат в декабре. Как сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, там выполняются мероприятия по центровке.

На строящихся на полуострове ТЭС будут применять технологию парогазового цикла. Ее преимущество перед любыми тепловыми станциями, работающими только в паровом цикле, заключается в том, что энергия сжигаемого топлива используется в бинарном цикле — сначала в газовой турбине, а потом и в паровой. Разработанные проектные и реализованные технические решения позволят Симферопольской станции выдержать землетрясение силой в восемь баллов, а Севастопольская рассчитана на толчки силой в девять баллов.