МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Правительство РФ исходит из того, что все граждане страны, вне зависимости от региона, должны жить примерно в равных условиях, перераспределение доходов от регионов-доноров регионам-реципиентам справедливо, но должно вестись аккуратно, заявил президент России Владимир Путин.
"По поводу регионов-доноров, регионов-реципиентов: мы исходим из того, что люди, где бы они ни проживали на территории России, должны жить примерно в одинаковых условиях", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.
Это очень сложно сделать, отметил президент, добавив, что на протяжении многих предыдущих лет правительство занималось выравниваем бюджетных доходов регионов.
"Справедливым является перераспределение от регионов-доноров — а сегодня таких 12 регионов-доноров — в другие регионы Российской Федерации. Мы аккуратненько будем это делать, не подрывая, разумеется, желание регионов-доноров развивать свою экономику дальше", — добавил президент РФ.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>