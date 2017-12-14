МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Правительство РФ исходит из того, что все граждане страны, вне зависимости от региона, должны жить примерно в равных условиях, перераспределение доходов от регионов-доноров регионам-реципиентам справедливо, но должно вестись аккуратно, заявил президент России Владимир Путин.

"По поводу регионов-доноров, регионов-реципиентов: мы исходим из того, что люди, где бы они ни проживали на территории России, должны жить примерно в одинаковых условиях", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Это очень сложно сделать, отметил президент, добавив, что на протяжении многих предыдущих лет правительство занималось выравниваем бюджетных доходов регионов.

"Справедливым является перераспределение от регионов-доноров — а сегодня таких 12 регионов-доноров — в другие регионы Российской Федерации. Мы аккуратненько будем это делать, не подрывая, разумеется, желание регионов-доноров развивать свою экономику дальше", — добавил президент РФ.

Ранее сообщалось, что правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о порядке распределения доходов от оказания государственных услуг между федеральным и региональными бюджетами. Также отмечалось, что правительство обсудит распределение между регионами 7 миллиардов рублей на выплату региональных социальных доплат к пенсии, а также 1,5 миллиардов рублей субсидий на поддержку общественных организаций инвалидов, обсудит распределение средств, предоставляемых в 2018 году на выплату региональных социальных доплат к пенсии. На это предполагается распределить 7 миллиардов рублей.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>