Путин заявил о возможном сговоре губернаторов и коммерческих банков

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Частая закредитованность субъектов РФ в коммерческих банках под высокие процентные ставки вызывает вопросы о возможном сговоре властей регионов с этими бизнес-структурами, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

"Ведь, что происходит, часто есть возможность перекредитоваться на госкредиты, перейти на меньшую ставку – нет, не делают этого", — привел пример президент.

"Сразу возникает вопрос — а почему? Нет ли сговора между местными властями и коммерческими банками?" — задал вопрос Путин.

Он рассказал, что "есть определенные параметры, по которым бизнес-структуры, коммерческие банки денег не выдают, а регионам — пожалуйста, несмотря ни на какую задолженность и закредитование".

"Почему? А потому, что знают, что это обеспечено государством, легко идут и берут эти деньги в качестве кредита в коммерческих банках, не думаю совершенно о последствиях", — отметил президент.

"Но нужно будет ввести ограничения, я повторяю, я еще об этом не говорил ни с кем — вам сообщаю это первый раз", — сказал Путин, обращаясь к журналистке из Новгородской области.

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