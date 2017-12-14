Власти обсуждают возможность передачи ряда налогов в регионы, сообщил Путин

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Российские власти обсуждают возможность передачи ряда налогов в регионы, заявил президент РФ Владимир Путин.

Журналист из Уфы на пресс-конференции российского лидера задал ему вопрос о том, считает ли он необходимым провести налоговую реформу, чтобы дать возможность регионам получать больше средств от собранных налогов.

"Да, я так считаю. Но сейчас не буду говорить вам, какие предлагаются решения. Хотя и не буду скрывать, что эти решения мы обсуждаем. Буквально на прошлой неделе еще раз к этому возвращались: и по дорожному строительству, и по доходам регионов говорили", — рассказал глава государства.

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