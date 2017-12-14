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Экономика

Ожидаемое решение: ФРС США повысила базовую ставку

13:4614.12.2017
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© AP Photo / Carolyn KasterГерб Федеральной резервной системы США. Архивное фотоГерб Федеральной резервной системы США. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Федеральная резервная система США повысила процентную ставку до 1,25-1,5% с 1-1,25% годовых. Мировые цены на нефть после этой новости продолжили снижение.

Главное здание ФРС США. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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Следующее заседание ФРС состоится 30-31 января 2018 года.

Еще три повышения

Большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС прогнозируют три повышения базовой ставки в 2018 году, до среднего уровня в 2,25%.

Согласно графику dot plot (прогнозу динамики ставки), шесть представителей регулятора ожидают, что ставку в 2018 году повысят до среднего уровня в 2,25%.

Три из них ожидают повышения ставки еще на 0,25 процентных пункта, остальные считают, что ставка должна быть повышена только до уровня в 2%.

Что касается 2019 года, четыре члена совета регулятора не исключают, что ставку увеличат в пять или более раз. В долгосрочной перспективе ФРС теперь прогнозирует ставку на уровне 3,1%, повысив прогноз с прошлых 3%.

Рынок полностью готов

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов считает, что реакция рынка на решение ФРС будет минимальной.

"Постоянно стабильно по американскому рынку выходила очень хорошая сильная отчетность, и рынок заранее предполагал, что это повышение ставки будет именно на 25 базисных пунктов, что и произошло", — отметил он.

По его словам, в течение следующего года также ожидается продолжение повышения этой ставки.

Прогноз по росту ВВП

Кроме того, ФРС повысила прогноз по росту экономики США в 2017 году до 2,5% с ожидавшихся в сентябре 2,4%, в 2018 год — до 2,5% с 2,1%.

Экономический импульс. Архивное фото
© Fotolia / psdesign1
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В долгосрочной перспективе ФРС ожидает роста экономики США в среднем на 2%, безработицу в 4,7% и инфляцию на отметке 2%.

О биткоине

Глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен также высказала мнение о биткоине. По ее словам, это ненадёжный высокоспекулятивный актив, который может использоваться для отмывания денег.

"ФРС не хочет играть какой-либо регулятивной роли в отношении биткоина", — сказала она.

О преемнике

Также она заявила, что уверена в способности своего преемника Джерома Пауэлла управлять организацией.

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Срок полномочий нынешнего председателя ФРС Джанет Йеллен истекает третьего февраля 2018 года. Пятого декабря банковский комитет Сената конгресса США большинством голосов утвердил кандидатуру члена совета управляющих ФРС Пауэлла.

"Он один из тех, кто работает в совете управляющих ФРС несколько лет. Он был частью решений, которые мы принимали. Господин Пауэлл очень хорошо подготовлен. Имеет прекрасное понимание происходящего", — сказала Йеллен.

Она так же подчеркнула, что верит в то, что Пауэлл сохранит аполитичный характер решений, принимаемых ФРС.

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