Путин пообещал, что налоги до конца 2018 года расти не будут

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что налоги до конца 2018 года расти не будут.

"Собственно, налоги до конца 2018 года расти не будут. И в целом, это все-таки выдерживается, можно где-то поспорить. Но в целом, в основном, по основным видам налогов это выдерживается", — заверил Путин на пресс-конференции в четверг.

"Начиная с 2019 года, что будет? Я уже говорил, отвечая на какой-то вопрос, что мы наметили основные направления развития – инфраструктура, здравоохранение, образование, высокие технологии, укрепление армии и флота и т.д., но источники надо найти. И, конечно, мы сейчас напряженно думаем о том, какие это источники", — добавил он.

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