Путин пообещал, что налоги до конца 2018 года расти не будут

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что налоги до конца 2018 года расти не будут.
"Начиная с 2019 года, что будет? Я уже говорил, отвечая на какой-то вопрос, что мы наметили основные направления развития – инфраструктура, здравоохранение, образование, высокие технологии, укрепление армии и флота и т.д., но источники надо найти. И, конечно, мы сейчас напряженно думаем о том, какие это источники", — добавил он.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>