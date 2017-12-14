МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Производителей зерна в РФ можно поддерживать и через систему госзакупок, над этим вариантом необходимо подумать, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на большой пресс-конференции.

Зерновые интервенции в РФ традиционно используются для стабилизации внутренних цен на зерно. Однако в текущем году они пока не проводились. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в конце сентября говорил, что правительство РФ считает стимулирование экспорта зерна с экономической точки зрения выгоднее проведения интервенций.

"Без всяких сомнений, производители зерна нуждаются в поддержке. Она может быть осуществлена разными способами: или с помощью госзакупок, не думаю, что это исключенный вариант, надо подумать, несмотря на то, что в правительстве считают, что это нецелесообразно, надо подумать. Но точно совершенно, о чем мы договаривались с правительством, это речь идет о субсидировании железнодорожных перевозок", — сказал Путин.

Он уточнил, что пока не может сказать, принято ли уже окончательное решение о субсидировании железнодорожных перевозок. "Но оно должно быть принято, и это должно сработать. И это касается перевозок вообще и на экспорт в частности", — добавил Путин.

В конце октября Минсельхоз опубликовал проект постановления правительства, согласно которому РЖД могут получить субсидии в размере 2,99 миллиарда рублей на перевозку 3,2 миллиона тонн зерна из 13 российских регионов к южным, северо-западным и дальневосточным портам до конца июня 2018 года.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>