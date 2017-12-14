МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Регулирование финансового рынка России, в том числе банков, должно происходить прежде всего в интересах клиентов, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"У нас сегодня, по-моему, еще достаточно большое количество банков, большое для нашей экономики, для уровня развития нашей экономики. По-моему, 521 банк. Это не значит, что всех их нужно душить — это очень вредно, но нужно все равно оздоровлять финансовую систему в интересах прежде всего клиента",- сказал Путин.

"Вот это чрезвычайно важная вещь, чтобы, особенно в условиях каких-то колебаний на мировых рынках, сложностей внутри страны, чтобы клиенты не сталкивались с неразрешимыми проблемами",- добавил глава государства.

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