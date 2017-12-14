Госдума приняла в I чтении проект о валютной зарплате

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о получении зарплаты в иностранной валюте работающими за рубежом гражданами РФ, внесенный правительством.

Документ обеспечивает возможность получения проживающими за пределами РФ российскими гражданами зарплаты и других выплат, связанных с их работой за рубежом по заключенным с юрлицами — резидентами трудовым договорам, в иностранной валюте. Для этого операции по выплате зарплаты и иных выплат в иностранной валюте в подобных случаях включаются в перечень разрешенных валютных операций.

Законопроект также разрешает операции по выплате зарплаты в иностранной валюте сотрудникам филиалов юридических лиц — резидентов, находящихся за пределами России, через счета таких филиалов, открытые в банках за границей.

В соответствии с действующим российским валютным законодательством граждане России, работающие за рубежом, могут получать зарплату от своих работодателей (юрлиц-резидентов) только в валюте РФ на свои счета, открытые в уполномоченных банках. Такой порядок выплаты заработной платы вызывает существенные неудобства для этой категории российских граждан и экономически не обоснован, считает правительство.

Для ряда лиц, работающих за рубежом, законопроектом устанавливается возможность перевода денежного содержания и довольствия, зарплаты и других выплат в иностранной валюте на счета в уполномоченных банках на территории России. Это касается россиян, работающих в дипломатических и постоянных представительствах, консульских учреждениях РФ за границей, также сотрудников федеральных органов исполнительной власти, направленных за рубеж для оказания технического содействия и исполнения иных обязанностей, военнослужащих.

Подобная новация позволит данным гражданам получать соответствующие валютные переводы на свои счета не только за рубежом, но и в РФ.