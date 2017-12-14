Госдума приняла в I чтении проект о валютной зарплате

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о получении зарплаты в иностранной валюте работающими за рубежом гражданами РФ, внесенный правительством.
Документ обеспечивает возможность получения проживающими за пределами РФ российскими гражданами зарплаты и других выплат, связанных с их работой за рубежом по заключенным с юрлицами — резидентами трудовым договорам, в иностранной валюте. Для этого операции по выплате зарплаты и иных выплат в иностранной валюте в подобных случаях включаются в перечень разрешенных валютных операций.
Законопроект также разрешает операции по выплате зарплаты в иностранной валюте сотрудникам филиалов юридических лиц — резидентов, находящихся за пределами России, через счета таких филиалов, открытые в банках за границей.
В соответствии с действующим российским валютным законодательством граждане России, работающие за рубежом, могут получать зарплату от своих работодателей (юрлиц-резидентов) только в валюте РФ на свои счета, открытые в уполномоченных банках. Такой порядок выплаты заработной платы вызывает существенные неудобства для этой категории российских граждан и экономически не обоснован, считает правительство.
Подобная новация позволит данным гражданам получать соответствующие валютные переводы на свои счета не только за рубежом, но и в РФ.