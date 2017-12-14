"Ростех" доволен решением суда по спору с Siemens

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. "Ростех" удовлетворен решением суда по спору с Siemens, считает его разумным и справедливым, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

"Мы ждем мотивировочной части решения. Когда она появится, можно будет делать окончательные выводы. Но в целом мы удовлетворены вынесенным решением, считаем, что оно соответствует требованиям разумности и справедливости", — прокомментировали в "Ростехе".

Ранее в четверг арбитражный суд Москвы отклонил встречные иски Siemens и структур "Ростеха" по поставкам турбин немецкого концерна для строящихся в Крыму теплоэлектростанций.

Siemens в иске к структурам "Ростеха" — ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) — требовал признать незаконной сделку по поставке турбин в Крым.

Во встречном иске ООО ТПЭ и ОАО ТПЭ требовали признать недействительными три пункта контракта между СТГТ и ОАО ТПЭ. Оспариваемые пункты, как пояснял представитель Siemens, предусматривают право СТГТ отказаться от исполнения контракта, если это грозит нарушением санкций ЕС на поставку энергооборудования для Крыма, а также содержат обязательство покупателя не размещать турбины в Крыму и устанавливают конечным местом поставки Таманский полуостров.