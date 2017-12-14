Никаких серьезных правонарушений в ЦБ не выявлено, заявил Путин

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Генпрокуратура и другие органы контролируют ЦБ РФ на предмет соблюдения законов, но на настоящий момент никаких серьезных нарушений не выявлено, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Что касается контроля за соблюдением законов в самом Центробанке — этот контроль осуществляется и прокуратурой, и другими органами. И не буду скрывать — время от времени ко мне соответствующие материалы поступают, но они своего подтверждения до сих пор не нашли", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

"И поэтому, во-первых, хочу вас заверить, что он (контроль — ред.) осуществляется, а во-вторых, хочу еще раз подчеркнуть: никаких заметных, серьезных правонарушений, связанных с нарушением действующего закона, в работе Центробанка на настоящий момент не выявлено", — подчеркнул глава государства.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>