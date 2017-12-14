МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что западные санкции повлияли на экономику России, однако не так сильно, как падение цен на нефть.

Говоря о росте экономики, глава государства отметил, что он основывается на преодолении двух известных шоков, которые произошли в 2014-2015 годах. "Это резкое снижение цен на энергоносители, а оттуда, как известно, мы получали — и в значительной степени до сих пор получаем — основные доходы бюджета. И, второе, внешние ограничения или так называемые санкции", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.

"Я уверенно говорю, что санкции не повлияли так, как снижение цен на нефть, но все-таки повлияли. Мы можем об этом потом еще подробно поговорить", — добавил президент.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>