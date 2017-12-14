Путин заявил о росте российской экономики

Журналистка из Калининграда во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

Журналистка из Калининграда во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Экономика России растет — это факт, заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается роста экономики, она все-таки растет. Это очевидный факт. Здесь никаких приписок нет", — сказал он на пресс-конференции в четверг.

Минэкономразвития в начале декабря сообщило, что сохраняет оценку темпов роста ВВП РФ в 2017 году на уровне около 2%. Базовый прогноз МЭР предполагает рост экономики по итогам 2017 года на 2,1%.

По данным Минэкономразвития, рост ВВП РФ в октябре в годовом выражении замедлился до 1% с 2,4% в сентябре. В третьем квартале рост ВВП составил 1,8%.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>