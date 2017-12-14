Путин заявил о росте российской экономики

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Экономика России растет — это факт, заявил президент России Владимир Путин.
Минэкономразвития в начале декабря сообщило, что сохраняет оценку темпов роста ВВП РФ в 2017 году на уровне около 2%. Базовый прогноз МЭР предполагает рост экономики по итогам 2017 года на 2,1%.
По данным Минэкономразвития, рост ВВП РФ в октябре в годовом выражении замедлился до 1% с 2,4% в сентябре. В третьем квартале рост ВВП составил 1,8%.
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