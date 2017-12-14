Минтранс предложил увеличить штрафы для авиакомпаний за задержку рейсов

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Минтранс РФ предлагает повысить штрафы для авиакомпаний за задержку вылета рейса, следует из законопроекта, размещенного на федеральном портале нормативных актов.

"Принятие законопроекта "О внесении изменений в статью 120 Воздушного кодекса Российской Федерации в части ответственности перевозчика за просрочку доставки пассажира, багажа или груза позволит повысить ответственность перевозчиков за задержку вылета воздушного судна", — говорится в проекте.

Отмечается, что предложенные изменения позволят увеличить штраф, который перевозчик уплачивает за час просрочки доставки пассажира, багажа или груза.

"С учетом повышения общего уровня цен в экономике (снижения покупательной способности денег) возникает необходимость внесения изменений в вышеуказанную норму Воздушного кодекса, которая не изменялась с 2000 года", — добавляется в проекте.

Планируемый срок вступления проекта в силу — февраль 2018 года.