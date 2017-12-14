Минтранс предложил увеличить штрафы для авиакомпаний за задержку рейсов

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Минтранс РФ предлагает повысить штрафы для авиакомпаний за задержку вылета рейса, следует из законопроекта, размещенного на федеральном портале нормативных актов.
Отмечается, что предложенные изменения позволят увеличить штраф, который перевозчик уплачивает за час просрочки доставки пассажира, багажа или груза.
"С учетом повышения общего уровня цен в экономике (снижения покупательной способности денег) возникает необходимость внесения изменений в вышеуказанную норму Воздушного кодекса, которая не изменялась с 2000 года", — добавляется в проекте.
Планируемый срок вступления проекта в силу — февраль 2018 года.